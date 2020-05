Nadal: lo sport non è tutto uguale, ed è un lavoro. Se mi alleno non sono un privilegiato

Il campione a El Pais: perché un atleta non può tornare a lavorare? Il 2020 del tennis è finito. Firmerei per tornare in campo nel 2021

Per Rafa Nadal il 2020 è andato. Il tennis, se va bene, tornerà nel 2021. “Almeno spero”, dice in una lunga intervista a El Pais. Il campione spagnolo è in quarantena a Maiorca, ed è finito al centro di una piccola polemica: accusato di essere un privilegiato che difende i diritti dei privilegiati.

Nadal è proprio l’esatto opposto, e al Pais spiega:

“Siamo in un momento in cui tutti sono molto sensibili. Qualsiasi commento o messaggio che puoi dare viene politicizzato, e quelli che si sentono attaccati la prendono male. Ma io sono un cittadino, che paga le tasse, e quindi ho il diritto di commentare. Ho semplicemente detto che credo che quando le persone tornano a lavorare un alpinista o un triatleta devono avere la possibilità di tornare ad allenarsi. Io non chiedo nulla, perché il tennis non è il primo sport che deve tornare in campo, alla fine dobbiamo essere almeno in due per giocare… ma ci sono sport totalmente individuali. E sono un lavoro come altri. Perché un atleta non può correre da solo? Questo è il nostro lavoro“.

Nadal aveva fatto l’esempio del surf, e sulla rete il commento è stato triturato dal populismo d’accatto:

“Non stavo dicendo che non posso fare surf, perché non è il mio lavoro. Ma che un surfista professionista deve tornare a surfare… perché no? Sono stato chiaro, ma poi le cose vengono dimenticate. La massima priorità è salvare vite. E lo sport, per me, va in terzo piano. Capisco che tutti sono in lockdown, ma alla fine questo è il nostro lavoro. Non ha molto senso che ci siano persone riunite in un unico posto, che rispettano tutte le misure e che non possiamo farlo noi, che tra l’altro possiamo rispettarle più rigorosamente. Lo sport è stato trattato come se fosse tutto uguale, e credo che non dovrebbe essere così”.

Gli sportivi, i calciatori più di tutti, hanno visto la loro immagine stravolta, in questo periodo di crisi.

“Io sinceramente penso di essere stato vicino alle persone. Qui, dove vivo, sono una persona normale e conduco una vita normale. Durante tutto questo tempo non ho smesso di registrare video e video e video per le persone che stanno attraversando un momento difficile, e a livello economico e sociale aiuto per ciò che posso. Pau Gasol e io abbiamo aderito al progetto Responde della Croce Rossa e stiamo cercando di unire quante più persone possibile per creare qualcosa di bello. Sono molto grato per il livello collaborativo di tutti: atleti, artisti, compagnie, federazioni, cittadini … Non posso nominarne alcuni perché mi hanno chiesto discrezione”.

L’orizzonte sociale è prossimo, quello sportivo invece…

“Spero che si riprenda, ma io non la penso così. Sfortunatamente. Firmerei per tornare a giocare nel 2021. Speriamo. Il 2020 lo vedo praticamente perso“.