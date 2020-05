Mirone (Federico II): “Tamponi Napoli negativi, azzurri premiati dallo stile di vita sano”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia alla Federico II, responsabile dei tamponi effettuati ai calciatori del Napoli. Ha comunicato l’esito degli ultimi esami ed espresso alcune considerazioni.

“Siamo arrivati al settimo tampone e siamo stati premiati dal sano stile di vita dei calciatori: isolamento, attenzione alle famiglie. Negatività ripetuta, quindi, in tutti e sette i tamponi. Adesso dobbiamo guardare al protocollo della Figc, considerando il grande punto dei medici sociali e c’è tanto mal di pancia. Esce sul tavolo la responsabilità penale, che è assurda. Magari uno dei miei calciatori ha un momento di sbandamento e si contamina in un bar, stiamo facendo la caccia alle streghe, troppe responsabilità date dalla circolare Inail. Argomento molto italico che potrebbe creare problemi, spero in un equilibrio. Presto ricorreremo ai test immunitari per capire se c’è stato un precedente contagio, poi parliamo di sanificazione, le famose 300 persone che girano intorno ad una partita. La strada è ancora irta”.