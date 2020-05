Marotta guida il fronte anti-ritiri: “L’Inter non può isolare 55 persone”

Lo riferisce Matteo Barzaghi di Sky: “Non può adempiere al protocollo per difficoltà logistiche. Se le cose restano così, niente ritiro”

Il fronte anti-protocollo è ormai lanciato. Oggi ha aderito Malagò che ha detto che può essere modificato il passaggio sulla quarantena in caso di calciatore positivo. Si è accodata l’assocalciatori che ormai è diventata più falco della Figc di Gravina. E in serata Matteo Barzaghi di Sky Sport ha riferito della posizione di Marotta che in Lega Serie A ha aperto il fronte perplessità per la quarantena durante gli allenamenti collettivi. Marotta ha detto che l’Inter non sa dove sistemare in quarantena 55 persone.

Inter. Difficoltà tecniche/logistiche rendono impossibile adempiere al protocollo e isolare squadra in quarantena (55 persone circa) per gli allenamenti collettivi. Marotta in Lega ha aperto il fronte delle perplessità. Se le cose restano così, niente ritiro. @SkySport #ritiro — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) May 14, 2020