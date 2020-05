Lobotka: “I tifosi mi hanno fatto sentire orgoglioso di far parte del Napoli”

Su Instagram ha risposto alle domande dei tifosi: “Chi mi ha colpito di più in squadra? Sono tutti ottimi giocatori, ma se devo fare qualche nome forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian Ruiz”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, ha risposto ad alcune domande dei tifosi su Instagram.

“Differenze tra Liga e Serie A? In Italia le squadre sono più difensive. Si coprono per poi sfruttare le ripartenze. In Spagna c’è più libertà“.