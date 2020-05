Llorente via a fine stagione. Una seconda possibilità per Lozano

Calciomercato.com fa il punto sugli attaccanti del Napoli e ipotizza quello che succederà con il prossimo mercato

Il Napoli deve sciogliere il nodo attaccanti, come riporta Calciomercato.com. Mentre sembra oramai assodato il posto di Insigne, restano in bilico numerosi calciatori come Milik, Mertens, Llorente e Lozano che non potranno restare tutti anche per una questione di monte ingaggi. Ma per Lozano sembra difficile un addio

Il punto dolente è il futuro di Lozano: ADL vorrebbe continuare a scommettere sul calciatore più costoso della storia del Napoli (50 milioni con le commissioni) e con un ingaggio da 4.5 milioni a stagione, mentre l’area tecnica nutre qualche dubbio in più. Alla ripresa ci sarà un confronto anche con l’agente, Mino Raiola, che determinerà il futuro: se dovesse esserci un’offerta clamorosa, sarà addio (al momento difficile come scenario), in caso contrario si tornerà a discutere.

Diverso invece il discorso per Llorente

Llorente, lasciato ai margini da Gattuso, è quasi certo di anticipare il suo addio al Napoli rispetto alla scadenza del 2021: il club punta a risparmiare i 2.5 milioni a stagione, lasciando anche libero lo spagnolo di scegliersi la prossima destinazione, senza puntare, ovviamente, a monetizzare.