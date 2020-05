L’idea di de Magistris: spostare la movida al Centro Direzionale

Al Mattino: «Bisogna spostarsi in luoghi nuovi come l’ex area Nato, la Mostra d’Oltremare e l’Ippodromo. Dobbiamo aprire posti dove le persone adesso non vanno»

L’idea del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per ridurre l’effetto bomba della movida napoletana è quella di spostarne l’asse tradizionale. Verso aree più larghe e più controllabili.

Lo ha dichiarato ieri a Mattino 5, ribadendo la contrarietà alla decisione del governatore De Luca di chiudere i baretti alle 23, come racconta Il Mattino. Non serve, meglio aprire tutto senza limiti di orario.

Il sindaco ha annunciato che oggi emanerà l’ordinanza comunale per allungare gli orari oltre le 23.

«Secondo me, per evitare la concentrazione delle persone tutte allo stesso posto, noi dobbiamo provare ad aprire tutto ciò che si può aprire portando attrattività dove ora la gente non va, per esempio al Centro direzionale o all’ex area Nato. Dove non ci sono abitazioni si può protrarre l’orario di apertura fino al

mattino, nelle altre zone ritornare agli orari pre-covid».