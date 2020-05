L’Equipe: «Il Psg vuole Koulibaly per il dopo Thiago Silva ma 100 milioni sono troppi»

«Leonardo è già abituato a trattare con De Laurentiis, comprò Lavezzi e Cavani, ma il prezzo è troppo alto». La concorrenza di Liverpool e Manchester United

Sbatti Koulibaly in prima pagina. L’Equipe dedica la copertina al Psg del domani e ai piani di Leonardo per il club qatarino-parigino.

Il Psg è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Thiago Silva destinato a partire. Tre i nomi: Partey dell’Atletico Madrid, Kamara del Marsiglia e soprattutto Kalidou Koulibaly l’obiettivo numero uno.

L’Equipe scrive che il senegalese piace molto, è quello che raccoglie più consensi. Leonardo è abituato a trattare con De Laurentiis, lo ha già fatto per Lavezzi e Cavani.

Il quotidiano aggiunge che il prezzo del cartellino è eccessivo: «non raggiungerà mai i 100 milioni come desidera De Laurentiis». Ricorda che Koulibaly è sotto contratto col Napoli fino al 2023. E che in ogni caso «il Napoli non lo servirà su un piatto d’argento» insomma non lo regalerà. «Se le richiese del Napoli dovessero rivelarsi inaccettabili o la concorrenza di Liverpool e Manchester United diventasse troppo forte, allora il Psg batterebbe altre piste».