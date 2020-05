Il sindaco di Londra preoccupato dal ritorno della Premier: «Non vorrei dare un vantaggio al virus»

Sadiq Khan: «Tifo Liverpool ma quel che conta è la sicurezza. I club devono collaborare con la polizia ed evitare i raduni dei tifosi. Avremo anche il derby Tottenham-Arsenal»

Il sindaco di Londra Sadiq Khan è preoccupato per il ritorno della Premier League (il primo match è fissato per il 17 giugno con Manchester City-Arsenal): “Sono preoccupato per qualsiasi avvenimento che possa favorire la diffusione del virus”, ha detto Khan alla LBC.

Ha confessato di essere tifoso del Liverpool: «Voglio rivelare che, pur essendo di Londra Sud, tifo Liverpool ed è per questo che una piccola parte del mio cervello è desiderosa che la Premier torni. Ma l’altra parte del cervello, quella più grande, dice che quel che realmente conta è la sicurezza».

«Non vorrei che inavvertitamente, pur avendo le migliori intenzioni, dessimo al virus un’opportunità per diffondersi. Pur sapendo che dobbiamo rallegrarci per il ritorno della Premier, non c’è niente di più bello per gli appassionati di sport che guardare lo sport in tv, anche senza pubblico. Ma deve avvenire in sicurezza».

«Conosco la natura umana. E i tifosi si presenteranno allo stadio per vedere i giocatori e l’allenatore arrivare allo stadio, per ascoltare l’atmosfera. Le misure di distanziamento sociali sono ancora in vigore e vanno rispettate. Non possiamo far radunare i tifosi intorno agli stadi. Avremo il derby tra Tottenham e Arsenal. È molto importante che i club collaborino con la polizia e gli altri per assicurarsi che il nostro diritto al distanziamento sociale venga garantito»