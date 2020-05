Il Livingston lascia che a decidere del rinnovo del suo portiere siano i tifosi (sui social)

Sul sito di Gianluca Di Marzio una curiosa iniziativa del Livingston. Il club ha inaugurato la pratica che siano i tifosi a decidere, sui social, il futuro di un calciatore. Su Twitter ha lanciato un sondaggio sul suo terzo portiere, Gary Maley: rinnovarlo o no? Nel tweet si legge, testualmente:

Quando manca ancora un giorno per esprimere la propria preferenza, hanno già votato quasi 50 mila persone. Ma non sono mancate le polemiche. Può mai essere affidata ai social la sorte di un tesserato? C’è anche la possibilità che l’iniziativa, tra l’altro, violi le norme di diritto del lavoro. Maley potrebbe addirittura agire legalmente per tutelarsi.

Il Livingston, al momento, non ha ancora chiarito se si tratti o meno di uno scherzo. Ha solo ribadito che non c’è nessuno più importante dei tifosi.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go – you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020