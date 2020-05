Il Governo dà l’ok agli allenamenti individuali dei calciatori

I calciatori possono cominciare ad allenarsi nei centri sportivi, ma gli allenamenti devono essere individuali. È arrivato l’ok del governo che ha così dato seguito alla prima ordinanza della Regione Emilia Romagna seguita dal Lazio e anche dalla Campania che però attendeva l’ok di Palazzo Chigi.

È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.