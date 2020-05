Il decreto Fase 2 aiuta il calcio, niente più quarantena obbligatoria in caso di positivo

Il decreto Fase 2 aiuta il calcio. Scrive il Corriere dello sport che è una sponda.

“Non si parlerebbe più di quarantena obbligatoria, ma solo di precauzionale, specificando inoltre che resterebbe in vigore fino all’accertamento della guarigione del soggetto, mentre non verrebbe più indicata la tempistica di 14 giorni. Cosa significa? Beh che coloro che sono entrati in contatto con un positivo potrebbero non essere costretti a rimanere isolati per due settimane: sarebbe sufficiente un doppio tampone a distanza di 24 ore, con esito negativo, per certificare la mancata infezione.