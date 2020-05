Il bollettino del 20 maggio: 161 morti e 665 nuovi contagi

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva, in Campania sono dodici. In Lombardia sempre all’incirca un terzo delle vittime

Il bollettino del 20 maggio del coronavirus non si discosta molto da quello di ieri, soprattutto per quel che riguarda le vittime: 161 oggi, 162 ieri. In calo i nuovi contagi: da 813 a 665. I guariti sono circa tremila: 2.880.

In Lombardia le vittime sono state 65, ieri 54. I nuovi contagi sono 294. Migliora ancora la situazione nelle terapie intensive della regione: 231 ricoveri.

In Campania sono appena 12 i pazienti in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi sono stati appena sette.