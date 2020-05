Gazzetta: la Serie C non riparte. Monza in Serie B

La Serie C starebbe decidendo di fermarsi. Lo scrive Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, su Twitter. L’assemblea di LegaPro sta decidendo la conclusione della stagione 2019-20. Promosse Monza, Vicenza e Reggina in Serie B.

I campionati di #SerieC non ripartiranno. La #LegaPro 2019/20 è conclusa. #Monza , #Vicenza e #Reggina saliranno in #SerieB . Questo quanto sta varando l’assemblea della Lega Pro

Schira aggiunge che i club di LegaPro hanno anche votato il blocco delle retrocessioni.

I club di #LegaPro hanno votato anche in favore del blocco delle retrocessioni dalla #SerieC alla D e del blocco dei ripescaggi dai Dilettanti alla Lega Pro. Per la quarta promossa in #SerieB il criterio sarà quello del merito sportivo

