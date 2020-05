De Luca: “Vogliono riaprire le scuole il 20 settembre e poi richiuderle dopo una settimana per il voto”

Per il governatore “il governo ci prende in giro. Si faranno i ballottaggi a metà ottobre, con una situazione sanitaria complicatissima, tra influenza e forse una nuova ondata di Covid”

Vincenzo De Luca attacca il governo sulle tempistiche per il voto e l’apertura delle scuole. Il governatore della Campania dice che “il governo sta prendendo in giro l’Italia quando dice che riaprirà le scuole e poi il 20 settembre andremo a votare. Le opposizioni vogliono perdere tempo”.

Per De Luca ci rimetteranno gli studenti: “Si faranno i ballottaggi a metà ottobre, con una situazione sanitaria complicatissima, con l’influenza e forse una nuova ondata di Covid. Quando si aprono le scuole? Bisogna fare un lavoro enorme. Che si fa… Si apre per una settimana e poi si chiude per la sanificazione? E poi l’anno scolastico lo apriamo a ottobre quando ci sono i ballottaggi? Come si fa a essere così irresponsabili? A luglio potremmo votare tranquillamente. Nessuno dà una risposta da paese serio. Una condizione di totale disastro”.