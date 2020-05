Corsport: scompare l’account Instagram di Messi e i tifosi “È stato Ronaldo”

Questa notte l’account del campione del Barcellona è scomparso e molti tifosi sui social si sono divertiti a trovare un “possibile colpevole”

Come riporta il Corriere dello Sport Leo Messi ha avuto un piccolo imprevisto questa notte, l’ account Instagram del fuoriclasse del Barcellona è letteralmente sparito per circa 40 minuti: zero post, nessun follower e “utente non trovato”.

La notizia è subito esplosa sui social, dove i tifosi di Leo non hanno esitato a cercare di trovare un motivo all’accaduto.

Il profilo è tornato a essere visibile poco più tardi e il social network ha subito avviato un’indagine per risalire ai motivi del disguido tecnico.

Molti seguaci di Messi hanno approfittato del piccolo inconveniente per attaccare l’eterno nemico sportivo ristiano Ronaldo con commenti ironici che lo indicavano come possibile colpevole dell’accaduto. Insieme a lui anche Florentino Perez e José Mourinho.

C’è chi ha scritto che il fuoriclasse della Juve “ha vinto il premio come miglior hacker dell’anno” e chi lo ha etichettato come “genio del marketing”.

Ora la situazione è rientrata alla normalità