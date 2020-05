Coronavirus, torna a salire in Italia il numero dei decessi

I dati della Protezione Civile fanno registrare più 584 positivi, ma soprattuto 117 morti, mentre ieri erano solo 78

La Protezione civile ha diramato il nuovo comunicato con i numeri di oggi relativi all’emergenza coronavirus.

Continua a scendere il numero dei ricoveri e in particolar modo quelli relativi alle terapie intensive. Restano Lombardia e Piemonte le regioni più colpite d’Italia. I numeri odierni tra contagi, decessi e guariti. Numeri che restano alti per quanto riguarda i contagi, ma soprattutto che tornano a salire per i decessi che superano ancora quota 100

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di oggi, 27 maggio

• Attualmente positivi: 50.966

• Deceduti: 33.072 (+117, +0,4%)

• Dimessi/Guariti: 147.101 (+2.443, +1,7%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 505 (-16, -3,1%)

• Tamponi: 3.607.251 (+67.324)

Totale casi: 231.139 (+584, +0,3%)

Questo il bollettino di ieri, 26 maggio, della protezione Civile:

POSITIVI: 230.555 (+397)

di cui 52.942 (-2.358)

DECEDUTI: 32.955 (+78)

GUARITI: 144.658 (+2.677)