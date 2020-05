Coronavirus Italia, 1900 casi in più e 474 morti (ma 282 sono di aprile)

I dati dell’epidemia nel bollettino della Protezione civile. +1.665 guariti. In Lombardia +533 casi

Sono in totale 209.328 i casi di coronavirus oggi (+1.900 rispetto a ieri). In aumento il numero dei guariti, che a oggi sono 79.914 rispetto ai 78.249 di ieri (+1.665). Gli attualmente positivi sono 100.704, con un decremento di 239 unità.

I morti riportati nel bollettino della Protezione civile sono 474 (totale 28.710). Ma il dato è falsato dalla comunicazione di 282 decessi extraospedalieri avvenuti ad aprile in Lombardia e comunicati dalla regione solo oggi. Il dato reale delle vittime delle ultime 24 ore sarebbe dunque in ulteriore calo rispetto a ieri e – per la prima volta dal 14 marzo – sotto le 200 unità: 192 morti.

In Lombardia i nuovi casi sono 533 (ieri erano 737).

In Campania i nuovi casi sono 15 (ieri erano 21).

In Calabria, per la prima volta, zero casi.