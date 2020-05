Commissariato Gallera. I suoi in Regione Lombardia: «Non lo controlliamo più»

Repubblica. L’assessore affiancato da una task force. Il via libera di Salvini con l’avallo di Fontana. Si vuole mettere al sicuro la giunta da avvisi di garanzia

L’ultima gaffe, sull’indice dei contagi, è stata fatale per Gallera. Repubblica scrive che il futuro dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia è ormai segnato. Per ora sarà commissariato, poi, prima dell’estate sarà fatto fuori, con un rimpasto di giunta.

“Gallera sarà comunque affiancato da una task force anti Covid 19 formata da tecnici che rafforzeranno il suo assessorato. Poi, forse già a luglio, il mini rimpasto. Anche per mettere al sicuro la giunta lombarda nel caso arrivassero degli avvisi di garanzia da una delle diverse inchieste della magistratura, nate dagli esposti che accusano la Regione di non aver gestito bene l’epidemia. Gallera infatti non sarebbe più assessore e a quel punto nessuno potrebbe invocare il voto anticipato“.