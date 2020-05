Chiellini e Sarri: «Una grande squadra non ha il tempo per imparare gli schemi a memoria»

Nel libro parla del nuovo tecnico: «La bravura viene prima degli schemi, lo sa anche lui. È alla Juve per una rivoluzione copernicana, ma non è semplice»

La biografia di Chiellini “Io, Giorgio” ovviamente non è dedicata solo a Balotelli e Felipe Melo. C’è anche altro, un capitolo è dedicato a Maurizio Sarri. Oggi Il Mattino ne scrive.

«È un personaggio che vive di campo e di tattica. Non lo si vede quasi mai aggirarsi negli spazi del centro sportivo juventino, preferisce stare chiuso nella sua stanza. È uomo soprattutto di schemi e di statistiche: non è una persona che condivide i momenti di pausa, non lo si vede in palestra a fare due battute o a scherzare con chi sta effettuando la fisioterapia»

Chiellini dice che Sarri è alla Juve «per una rivoluzione copernicana: ma non è così semplice». Anche il possesso di palla al 100% «non è così semplice». Il calcio di Sarri lo definisce così:

un insieme di cose da mandare a memoria ma una grande squadra di tempo ne ha poco: ci si allena giocando e si migliora sbagliando. (…) Ma la bravura viene prima degli schemi e questo lo sa anche Sarri.

Del fumo scrive:

Andiamo a parlare nel suo ufficio in tuta perché fuma e, se ci vestissimo, dopo i nostri abiti puzzerebbero.

Infine: Se ci riusciremo vedrete un football incredibile, il migliore d’Europa. Sono il primo a essere curioso di

vedere dove ci porterà questo viaggio.