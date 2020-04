Zoff: «Il calcio non è una priorità. La discussione sugli stipendi è volgare. Sto rileggendo Pasolini»

Al Corsera: «Inaccettabile la polemica urlata quando fuori c’è la gente che muore. Le sue poesie in friulano ma non mi faccia passare per intellettuale»

Il Corriere della Sera intervista Dino Zoff che racconta anche come trascorre le giornate. Passeggiate, ginnastica (poca). E poi

«sto rileggendo le poesie in friulano di Pasolini. Bellissime. La preferita? Tutte. Mi riportano all’infanzia. Ma non mi faccia passare da intellettuale, io giocavo solo a pallone. E poi ce ne sono già abbastanza in giro, di intellettuali».

«Sta mancando il gioco di squadra e questo mi spaventa moltissimo. Qui si vince tutti insieme oppure si perde tutti insieme. E siccome in ballo c’è la vita, c’è il futuro, non una partita o una coppa, dobbiamo mettere da parte egoismi e interessi di bottega. Cosa che per adesso non sta avvenendo».