Vigorito: «Il calcio è in crisi perché raccoglie ricchezza e non la distribuisce in maniera equa»

Sul Corriere dello Sport una lunga intervista al presidente del Benevento, Oreste Vigorito.

Il calcio deve combattere insieme, senza frammentazioni.

Ci sono troppe disparità nel calcio.

«Il calcio è in crisi anche perché raccoglie ricchezza e non la distribuisce in maniera equa. E si tratta di danaro privato. I grandi club attirano investitori, ma da soli non riescono a giocare. I piccoli non possono essere invitati solo a Natale per il panettone. C’è una disparità incredibile tra i 100 milioni di contributi alle grandi e i 10/11 di chi è più piccolo, ma funzionale al sistema. È come combattere un match di pugilato senza guantoni contro chi invece li ha. Davide contro Golia vince una sola volta nella storia».