Tommasi: «Sembra che i giocatori siano l’unico costo del calcio»

A Libero: «Per tornare a giocare serve che l’emergenza sanitaria sia finita e che ci sia la sicurezza di poter tornare a viaggiare»

Il Presidente dell’Associazione calciatori Damiano Tommasi ha parlato una lunga intervista a Libero in cui ha parlato della ripresa dei campionati

“Innanzitutto deve esserci una prospettiva che oggi manca. Al momento le persone devono limitare gli spostamenti, perché dobbiamo far uscire di casa i calciatori? Per una stagione che non si sa se riprenderà? Non ha senso tornare in campo per ‘sperare’. Anzi, c’è il pericolo di altre positività che blocchino tutto. E bisogna capire gli effetti dell’infezione sull’idoneità sportiva: Pepe Reina ha confessato di essersi sentito mancare l’ossigeno per 25 minuti… “

Un argomento che sarà ancora discusso con la Lega insieme con quello relativo ai danni economici che lo stop potrebbe causare

“I calciatori sembra che siano l’unico costo… La verità è che lo stop alla stagione certifica una situazione: senza classifica non ci sono i bonus legati al risultato. In caso di ripresa, invece, bisognerà calcolare i danni per i club e le richieste ai calciatori. E se un giocatore ha già un accordo con un’altra squadra dal 1° luglio? Prolunga o cambia maglia? Sono temi da affrontare in fretta

Tommasi ha posto 3 paletti per la ripresa dei campionati:

“1) Che l’emergenza sia finita, e ce lo auguriamo tutti. 2) Se si torna a giocare deve essere per portare a termine la stagione anche oltre il 30 giugno, perché mancano ancora tante partite. Scegliere a tavolino promossi e retrocessi è complicato, parliamo di investimenti importanti come per il caso del Benevento. 3) Si deve poter viaggiare in sicurezza, perché non è solo questione di allenarsi ma di muovere 50 persone due volte a settimana – i ritmi saranno quelli – in quella che oggi è zona rossa. E parlo per esperienza personale”.