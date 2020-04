Sibilia: «Fin quando ci sarà anche l’ultima possibilità di giocare, cercherò di ottenerla»

Il presidente della LND e vicepresidente vicario della FIGC, Cosimo Sibilia, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’impatto del Coronavirus sul mondo del calcio minore

I tempi li detta il Coronavirus, non possiamo ipotizzare quello che accadrà tra 20 giorni. Le categorie minori sono lo specchio del Paese: quando riprenderanno tutti, vorrà dire che l’Italia ha superato il problema. Il calcio non è solo un movimento sportivo, ma è anche aggregazione, vorremmo sottolineare questo. L’aiuto vero deve provenire dal Governo ».

Il ministro ha detto che i dilettanti non vanno presi in considerazione, ma i numeri sono importanti: ha detto che hanno necessità di valutarli e che tra qualche giorno ci avrebbero fatto sapere con un eventuale nuovo protocollo attuabile da noi della LND . Siamo in trepidante attesa di avere qualche notizia sulla conclusione dei campionati, anche di Eccellenza. Fin quando ci sarà anche l’ultima possibilità di giocare, cercherò di ottenerla »,

Infine, sulla Serie A:

«La Serie A nel momento in cui fa un documento unanime non chiede solo la data d’inizio degli allenamenti, ma anche quando si ricomincia a giocare. 4-11-18 vanno bene per la ripresa degli allenamenti, ma la questione determinante è quando cominciare a scendere in campo. La Serie A deve ricominciare a giocare anche perché deve vendere un prodotto, quindi aiutare l’economia. Riprendere ad inizio giugno? E’ un’ipotesi vicino alla realtà».