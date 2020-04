Sconcerti: «La Serie A scambia i suoi interessi per diritti. Vuole far pesare il suo lusso»

Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, fa delle considerazioni che noi giudichiamo di buon senso.

Che si cerchi di giocare è giusto, meno responsabile è cercare di farlo a ogni costo. Non è corretto nemmeno lo scopo: evitare le tante cause che potrebbero arrivare in Federcalcio. (…) Il calcio di serie A per continuare, unico sport in Italia e ormai unica parte del calcio, sta facendo pesare tutto il suo lusso. Alberghi, uomini e addetti requisiti per due mesi, responsabilità molto forti davanti a tutto il Paese prese come un diritto, impossibilità di garantire distanze tra una persona e l’altra e uso di mascherine sul campo. Non c’è niente di paragonabile alla riapertura di una fabbrica, né come norme di sicurezza né come interesse industriale.