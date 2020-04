Repubblica: tagli degli stipendi, il Napoli attende le decisioni ufficiali

Il discorso stipendi è al momento fermo, Lega e Associazione calciatori non hanno ancora trovato un accordo di massima per capire come regolarsi sulla vicenda. È certo che non tutti sono d’accordo a seguire l’esempio della Juve per le quattro mensilità (da marzo a giugno) a cui hanno deciso di rinunciare, come riporta oggi Repubblica

Il Napoli sta aspettando la decisione della trattativa tra Lega e Aic sul taglio degli stipendi. Non ha ancora fatto partire alcuna trattativa con i propri giocatori per trovare un accordo, come comunicato dalla Juve, invece, la scorsa settimana. La strategia del club azzurro è semplice ed è molto simile a quella di altre grandi in serie A. Nessun canale attivato con i calciatori. Qualche sollecitazione è arrivata da Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, ma il Napoli è fermo in attesa di individuare un percorso comune

È chiaro che molto dipenderà anche dalla decisione presa sul prosegui della stagione e se si riuscirà a portarla a termine, proprio per questo il club di De Laurentiis non ha fretta di trovare una decisione definitiva sul fronte stipendi, perché tutto potrebbe dover essere messo di nuovo in discussione