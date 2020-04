Repubblica: i calciatori del Napoli voglio aiutare personalmente i dipendenti in cassa integrazione

In sintonia anche Gattuso e Giuntoli, ma attenti alla forma. Che una prova di grande sensibilità non sembri dissonante con la decisione della società

La situazione non è delle migliori e finché tutto sarà fermo, anche nel mondo del calcio, ci saranno sempre più difficoltà economiche da dover affrontare. Per il momento in casa Napoli non si è ancora affrontato il discorso sul taglio degli stipendi con i giocatori che però hanno fatto sapere di non essere contrari. L’edizione di Repubblica di oggi riporta che i calciatori del Napoli si sono mossi in prima persona per i dipendenti azzurri in cassa integrazione

“La ripresa De Laurentiis tende ad anticiparla, con tutela della salute in ambienti protetti, con test e tamponi continui. Poi la solidarietà. I giocatori hanno chiesto l’indirizzo dei 25 dipendenti messi dal Napoli a cassa integrazione. Li aiuteranno con un contributo generoso. In sintonia anche Gattuso e Giuntoli, ma attenti alla forma. Che una prova di grande sensibilità non sembri dissonante con la decisione della società”.