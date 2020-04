Repubblica: Boris Johnson ricoverato in terapia intensiva

Dopo una lunga giornata di smentite sull’aggravamento delle condizioni di salute di Boris Johnson, come riporta Repubblica, alle 19 di questa sera è arrivata la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all’ospedale St Thomas di Londra

Subito dopo il suo ricovero annunciato ieri sera era nato un mistero sulle sue reali condizioni di salute a seguito del coronavirus. Erano trapelate da subito indiscrezioni che lo volevano sottoposto a ossigeno terapia, ma nella giornata di oggi erano arrivate diverse smentite

Il coronavirus non va via dal suo corpo, Johnson stamattina aveva “sintomi persistenti” ma lui si diceva su Twitter “di buon umore, sono in contatto con la mia squadra e sono arrivato in ospedale per dei test di routine”. Ma c’erano molti dubbi. E altre circostanze che non tornavano. Ecco quali