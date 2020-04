Repubblica: «Al Napoli piacciono i play-off, incontrerebbe l’Inter nei quarti»

Parteciperebbero le prime sei. De Laurentiis è stuzzicato dall’idea cui la Figc sta segretamente lavorando. Il club è economicamente solido.

Marco Azzi su Repubblica spiega perché De Laurentiis e il Napoli non hanno angosce, non hanno nulla da temere. Il club è solido dal punto vista finanziario.

Il presidente, amico di famiglia di Malagò, è stato tra i sostenitori dell’elezione di Gravina ai vertici della Figc. Adl sa di essere in una condizione di forza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi: sia di quelli che sono obbligati a riprendere il campionato per non rischiare il crac economico, sia di quelli che invece sperano di chiudere anzitempo la stagione per evitare di finire in B. Nulla a che vedere con la situazione del Napoli, che grazie alla solidità dei suoi conti è tra i pochi che si può permettere di rimanere molto più dignitosamente alla finestra, in attesa di sviluppi.

In cuor suo, scrive Repubblica, “De Laurentiis preferirebbe che il campionato riprendesse, ma solo perché teme che un lunghissimo stop possa essere nocivo per la condizione fisica dei giocatori, in particolare quelli non più tanto giovani”.

E non gli dispiace l’ipotesi play-off.

In corsa per lo scudetto resterebbero le prime 6 dell’attuale classifica, mentre le ultime quattro si sfiderebbero per evitare la retrocessione attraverso i play- out. (…) Negli eventuali play- off per lo scudetto il Napoli partirebbe dai quarti di finale, affrontando nel caso l’Inter.