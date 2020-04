Preziosi: “Tutti vorrebbero finire il campionato, ma bisogna farlo con tranquillità”

Il patron del Genoa Enrico Preziosi, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della data di maggio per la ripartenza del campionato

“Ci sono ancora troppi morti, è una vera tragedia per tutti. Altro che dopo guerra, dovremmo avere la forza di reagire ed andare avanti. Tutti vorrebbero finire il campionato, anche noi che abbiamo la tranquillità della salvezza, avendo anche vinto 4 delle ultime 5 partite. Il campionato però va ultimato solo se ci saranno le condizioni. Non scendono in campo dei robot. Ci vorranno anche 3-4 settimane per allenarsi. L’importante è che la ripresa non comprometta l’inizio del prossimo campionato”.