Pavia, parte la sperimentazione del plasma di pazienti guariti (che blocca il virus)

Sul Corriere Milano. Il sangue di chi è già guarito (contenente ormai gli anticorpi al virus) viene iniettato ai malati in modo da inattivare il virus. Può funzionare anche nei casi gravi per scongiurare l’intubazione

Al Policlinico San Matteo di Pavia è partita la sperimentazione del plasma di pazienti guariti su malati Covid-19. Una pratica autorizzata dall’Istituto Superiore di Sanità. Tra i donatori c’è anche una coppia di medici pavesi, i primi due casi Covid-19 registrati nella provincia di Pavia, oggi guariti. Ne parla il Corriere Milano.

Il sangue di chi è già guarito (contenente ormai gli anticorpi al virus) viene iniettato ai malati in modo da inattivare il virus. Una pratica che può funzionare anche nei casi di grave insufficienza respiratoria, per scongiurare l’intubazione.

Il responsabile del servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del San Matteo, Cesare Perotti, spiega.

«Una procedura già collaudata che può essere utilizzata per combattere un virus nuovo ma anche per salvare i pazienti più seri. Il plasma iperimmune è già stato utilizzato anche in passato per curare Sars ed Ebola. I medici di Whuan, che hanno coadiuvato le terapie per un migliaio di pazienti con il plasma dei guariti, ne hanno confermato l’efficacia, e caldeggiato l’utilizzo».

Il plasma raccolto viene sottoposto a rigidi test, poi messo a contatto con il coronavirus per valutare se sia in grado di sconfiggerlo. Il plasma più potente viene utilizzato per le infusioni.

Per ora i risultati sono incoraggianti, scrive il quotidiano. I pazienti che si sono sottoposti a prelievo sono 20. Servono numeri più grandi per trarre conclusioni.

Il San Matteo ha lanciato un appello ai pazienti guariti delle province di Pavia, Mantova, Cremona e Lodi, affinché donassero il proprio sangue. L’operazione dura solo pochi minuti, è una donazione di sangue come le altre, ma può salvare le vite a tante persone.

Il requisito per poter donare è avere due tamponi negativi effettuati nell’arco di 24 ore consecutive. In tal modo si è certi di aver sconfitto il virus e di aver sviluppato gli anticorpi in grado di combatterlo.

Chi volesse donare può telefonare al San Matteo di Pavia allo 0382.503086.