Pandev: “A gennaio sarei potuto tornare all’Inter. Chiesi io di lasciare il Napoli”

Incredibile ma vero: Goran Pandev, ad oltre 36 anni di età, è stato vicino ad un ritorno all’Inter. A rivelarlo è lo stesso calciatore. Intervistato da Sky Sport, ha ammesso che la società nerazzurra voleva tesserarlo questa stagione, durante la sessione di mercato di gennaio, quando gli ha fatto pervenire un’offerta.

“Per me l’Inter è tutto, la squadra che mi ha portato in Italia e mi ha cambiato la vita. Qualcosa c’è stato, ma la mia idea è stata chiara fin dall’inizio. Piero Ausilio mi ha chiamato il penultimo giorno di mercato, mi voleva”.

Pandev ha poi aggiunto:

“Cosa gli ho risposto, a quel punto? Gli ho chiesto se mi stesse prendendo in giro e scherzando gli ho detto di cercarne uno più giovane. Ho parlato qui con Zarbano (ad del Genoa, ndr) e ha detto ‘Goran, non se ne parla’. E infatti andare via non era bello”.