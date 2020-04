Ora l’Inghilterra non vuole più riaprire: un minimo allentamento e il contagio riparte

Quelli del “preparatevi a perdere i vostri cari” hanno cambiato idea. Gli scienziati avvertono Downing Street che starebbe pensando ad una ripresa a semaforo

Quelli del “preparatevi a perdere i vostri cari” non esistono più. Boris Johnson è ancora in convalescenza e il governo inglese, a differenza degli altri Paese europei che stanno rincorrendo la cosiddetta fase-2, è diventato ora uno dei più prudenti. I consulenti scientifici hanno avvertito i ministri: ad un minimo allentamento delle misure di restrizioni, scatterebbe una nuova ripartenza del contagio.

Secondo il Guardian, Rishi Sunak, il cancelliere, Michael Gove, il ministro di Gabinetto, e Liz Truss, il segretario commerciale, sono noti per essere tra quelli che più preoccupati per l’impatto di un lungo stop sull’economia e sulle condizioni di salute della popolazione indipendentemente dal coronavirus. Ma altri ministri sembrano aver preso in considerazione le ultime prove fornite dal Scientific Advisory Group for Emergencies (il Sage).

Anche piccoli cambiamenti – come consentire più attività nei parchi o riaprire alcuni negozi – potrebbero aumentare troppo la velocità di trasmissione del virus, dicono gli scienziati inglesi. Gli stessi, va ricordato, che in un primo momento teorizzarono la corsa all’immunità di gregge senza lockdown, ritardandolo colpevolmente.

Matt Hancock, il segretario alla Salute, è fermamente convinto che la velocità di trasmissione debba essere ridotta molto prima che il blocco possa essere allentato. Ma all’interno del governo si fronteggiano le due ali di pensiero. Un documento in discussione prevederebbe la possibilità di un sistema a semaforo, in cui alcuni negozi potrebbero aprirsi nella fase rossa, i viaggi in auto e l’uso di maschere in una fase gialla e solo nella fase verde si potrebbe dare il via libera alle riunioni di massa.

Fonti di Downing Street hanno sminuito il significato del semaforo, affermando ci sono molte opzioni in ballo.