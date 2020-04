Oncologo del Cardarelli positivo, accusa: “L’assistenza domiciliare è inesistente”

Repubblica oggi riporta le parole di un oncologo risultato positivo negli ultimi giorni al Cardarelli che denuncia come chi è malato a casa venga completamente abbandonato dall’Asl

«Venerdì, mi hanno informato della positività. Subito mi è stato fatto il tampone di verifica che ha confermato l’infezione». Nessun sintomo, tranne una lieve febbricola e dolori muscolari diffusi, risalenti a due settimane prima, lo specialista ha continuato a lavorare. «Quando accusai i sintomi, pur non avendo avuto contatti a rischio oltre quelli di pronto soccorso, chiesi di fare controlli, mi risposero, in base alle mie dichiarazioni, che era inutile. E infatti neanche io me l’aspettavo » . Adesso è relegato in una stanza, mentre moglie e figlia vivono in altri ambienti della casa. « Sto ancora aspettando una telefonata dell’Asl. Sa cosa mi avvilisce? Che chi resta a casa, se non è medico come me che ho iniziato a fare la terapia con l’idrossiclorochina, è abbandonato da tutto e da tutti. E l’Asl latita, mentre dovrebbe segnalare l’esigenza di fare il tampone anche ai miei familiari».