Lunga la lista dei calciatori che hanno aderito a “Je Sto Vicino a Te”

Ciro Ferrara ha deciso di lanciare l’iniziativa con una maglia che ha un significato particolare per lui

“Questa maglia mi ricorda un momento emotivamente difficilissimo: nel giugno 1987, la notte prima del mio debutto in Nazionale, Azeglio Vicini entra in camera e mi comunica che avrei giocato titolare, scatenando in me una gioia immensa finché, prima di andare via, il gelo: “…e dovrai marcare Maradona”. Non avrei mai pensato di riuscire a separarmi dalla maglia di Diego, ma l’ho fatto per questa causa, che a noi sta così tanto a cuore”.