Locatelli: “Riaprirei le scuole a settembre”

Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, è intervenuto ieri a “Che tempo che fa”, su Rai2. Ha escluso che la scuola possa riprendere quest’anno. Ha suggerito che sarebbe preferibile posporre l’apertura all’anno prossimo.

La decisione, ha precisato, spetta però al governo. Locatelli si è mostrato preoccupato dal possibile allentamento delle misure restrittive adottate dal Governo per contenere l’epidemia in Italia.

Sui test di sieroprevalenza:

“Il test di sieroprevalenza è fondamentale per acquisire informazioni su quale percentuale ha sviluppato anticorpi e su questo è in via definitiva la validazione dei test per scegliere quale applicare, siamo a buon punto per selezionare il migliore”.