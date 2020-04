L’Equipe: Ligue 1 e Ligue 2 trovato accordo per gli stipendi dei calciatori

Il compromesso temporaneo prevede una riduzione degli ingaggi che potrebbe arrivare fino al 50% dei redditi più elevati

Come riporta questa sera L’Equipe la Ligue 1 e la Ligue 2 sono giunte ad un accordo per gli stipendi in tempo di emergenza sanitaria dovuta al coronaviurs.

Il compromesso temporaneo prevede una riduzione degli ingaggi che potrebbe arrivare fino al 50% dei redditi più elevati. Il lavoro svolto per trovare un accordo dal gruppo di lavoro LFP con l’UNFP e il suo rappresentante, Philippe Piat, copresidente del sindacato dei giocatori, dimostra la volontà di mettersi a disposizione di tutti i calciatori in questo momento così difficile