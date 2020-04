La Uefa smentisce il 3 agosto come limite per la fine della Champions

Il comunicato a Nyon riporta che si sta analizzando tutte le opzioni possibili per far sì che si portino a termine sia le competizioni nazionali che le coppe europee

Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, attraverso un comunicato ufficiale smentisce che la data conclusiva per la Champions e per i campionati nazionali 2019/2020 sia il 3 agosto 2020. Il russo ha chiarito che non ci sono date precise per la fine della stagione, come riporta il seguente comunicato: