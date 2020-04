La Liga pensa al campionato “turbo”: i calciatori accettano di giocare ogni 72 ore

Una partita ogni 72 ore. D’estate. In Spagna. La Liga ha fretta di concludere e nell’ipotesi di una ripresa del campionato tra maggio e giugno di prepara ad una formula “turbo” per chiudere tutto il prima possibile.

Al termine di una riunione con l’AFE, l’assocalciatori iberica, e la Federcalcio, è stato raggiunto un accordo di massima per una ripresa accelerata: un match ogni tre giorni, con quattro pause “idratanti” durante il gioco, per cercare di non svenire in campo. Perché il presidente della Federazione Rubiales ha assicurato che “la priorità assoluta è la salute dei calciatori” e che quindi “verranno monitorate le temperature nei mesi più caldi per giocare con le giuste condizioni”.

Inizialmente l’accordo con la Liga prevedeva di scendere in campo addirittura ogni 48 ore.