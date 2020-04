Coronavirus Italia, secondo giorno di decremento dei positivi, oggi -528

I dati della Protezione civile. Nelle terapie intensive si liberano 102 posti. Mai così alto il numero di dimessi e guariti. 534 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime sale a 24.648

La Protezione civile ha diramato i dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi i nuovi pazienti sono ancora in riduzione, per la seconda volta dopo ieri. 24 ore fa erano -40, oggi la cifra è molto più consistente, -528, con un decremento dello 0,49%.I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2729 (ieri 2256).

Il totale di positivi al momento è di 107.709.

Calano anche i ricoverati con sintomi, che liberano 772 posti rispetto a ieri (-3,10%). Idem per le terapie intensive, dove invece si recuperano ancora 102 posti, con un decremento del 3,96% che fa arrivare il totale dei ricoveri nelle terapie intensive a 2.471.

I guariti registrano un incremento del 5,57% (+2723). Mai così alto il numero dei dimessi e dei guariti

Continuano purtroppo a morire cittadini italiani per colpa del virus. Oggi i decessi sono 534. Cifra che porta il totale delle vittime a 24.648 dall’inizio dell’epidemia.

I casi totali di coronavirus in Italia arrivano a quota 183.957