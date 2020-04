Coronavirus Italia, 132.547 casi totali, ancora 636 morti. Terapie intensive in alleggerimento

Il punto della Protezione civile. Istituito un fondo per le famiglie dei medici deceduti nella lotta contro il virus, promosso dalla famiglia Della Valle

Il punto quotidiano della Protezione civile. In Italia oggi i casi di positività al virus arrivano a 132547. I positivi sono al momento 93.187, con un incremento di +1941. Si contano purtroppo ancora 636 decessi. Il totale delle vittime da Covid-19 sale a 16.523.

Aumentano anche i guariti: +3599 (totale 132.547).

Per la terza giornata consecutiva, le terapie intensive registrano un valore negativo. Oggi -79. Una buona notizia per il sistema ospedaliero, non più in pressione come nelle scorse settimane.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha dato notizia dell’istituzione di un fondo a favore dei familiari dei medici deceduti nella lotta contro il virus. Il fondo è promosso dalla famiglia Della Valle.