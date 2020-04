In Cina torna la paura. Due nuovi focolai provocati dai rientri da Russia e Usa

In Cina scatta di nuovo la paura del virus. Il Corriere della Sera scrive di due nuovi focolai, uno a Suifenhee, l’altro ad Harbin. I contagi, rispettivamente 400 e 40, sarebbero stati provocati da persone rientrate da Russia e Usa.

Suifenhe si trova al confine con la Russia. E’ poco più di un paesone, scrive il quotidiano, con centomila residenti. La sua importanza è legata unicamente ai traffici con la Russia. L’8 aprile, proprio mentre Wuhan riapriva dopo due mesi e mezzo, Suifenhe diventava zona rossa. Cittadini chiusi in casa, chiusi i passaggi alla frontiera, stop traffici e scambi con la Russia. Perché, nonostante il suo isolamento, circondata da colline e foreste selvagge, registrava 400 nuovi casi. Tanto da costringere il governo cinese ad avviare la costruzione di un ospedale provvisorio per accogliere e isolare i malati.

Anche ad Harbin, a circa 4 ore di distanza di treno e nella cui area metropolitana ci sono tanti abitanti quanti quelli della Lombardia, si registra un nuovo focolaio: 40 infetti. Cosa che ha fruttato ai responsabili locali del partito comunista una «nota di demerito» che sarà inserita a vita nei loro fascicoli personali.

Harbin, nella provincia di Heilongjiang, città industriale sede di università e teatro, non è stata ancora chiusa ufficialmente,

Scrive ancora il quotidiano:

“Relativamente risparmiate dalla prima ondata di Covid19, proprio per la loro eccentricità rispetto al Ground Zero dell’epidemia, molto più a sud, Harbin e Suifenhe adesso sono a loro volta nell’occhio del ciclone, con video che mostrano persone collassare per strada. La causa di questa nuova impennata di infetti è messa in relazione al ritorno non sufficientemente monitorato (di qui la punizione per i responsabili del partito) di cittadini cinesi dall’estero: a Suifenhe dalla Russia, unico Paese con il quale esistono rapporti economici diretti; mentre a Harbin il ritorno del Covid-19 è stato attribuito a una studentessa rientrata in Patria dagli Stati Uniti: sarebbe stata lei a «distribuire» il virus alle persone incontrate al suo arrivo e per questo tutti sono stati messi in quarantena”.