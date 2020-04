Il viceministro alla Salute Sileri: «Anche gli amici tra gli affetti stabili, come i fidanzati» 

A Radio Rai 1: «Se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti»”.

Non più solo compagni, conviventi e fidanzati. Tra i “congiunti”, o “affetti stabili”, come li vogliate chiamare, ai quali si potrà far visita dal 4 maggio, sono compresi anche gli amici. Lo ha chiarito il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri a Radio Rai1.

«Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato. Se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti».

Secondo Sileri è possibile che i casi tornino a crescere dopo l’allentamento del lockdown.

«Lo vedremo fra un paio di settimane, ma è molto probabile».