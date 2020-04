“Il calcio inglese si prepara a veder scomparire squadre e interi campionati”

Lo dice Greg Clarke, il presidente della Federcalcio britannica: molte comunità non avranno più la loro squadra del cuore

La crisi economica va “oltre l’immaginazione più sfrenata” e il calcio inglese si trova a dover affrontare “il pericolo di perdere intere squadre e campionati”. Lo dice Greg Clarke, il presidente della Federcalcio britannica.

Mentre infuriano polemiche, dibattiti e trattative sul destino dei lavoratori dei club, e degli stipendi dei calciatori, Clarke riporta tutti alla realtà: “Molte comunità – dice – potrebbero veder scomparire i club del cuore, con poche possibilità di resurrezione. Di fronte a questa avversità senza precedenti, tutte le parti interessate, giocatori, tifosi, club, proprietari e amministratori devono lavorare per mantenere in piedi il gioco. È tempo che si trovino accordi per una una causa comune. Contribuisci. Il calcio è un gioco di squadra e ora è il momento del lavoro di squadra”.

Esattamente come in Italia la Premier League ha proposto un taglio del 30% ai giocatori, ma la Professional Footballers Association ha rifiutato dicendo che questa misura danneggerebbe il sistema sanitario nazionale. Le star si avviano a negoziare direttamente con i club.

L’amministratore delegato della FA Mark Bullingham ha affermato che l’impatto finanziario dello stop ai campionati, potrebbe arrivare a 150 milioni di sterline.