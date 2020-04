Il Belgio ha il tasso di letalità più alto d’Europa: “Perché contiamo anche i morti negli ospizi”

In Belgio è deceduto il 14,3 per cento dei risultati positivi ai test, 5.200 vittime su più di 36mila casi ufficiali. In Italia è il 13,1 per cento, ma manca il dato degli ospizi

Non l’Italia, la Spagna o la Francia. E’ il Belgio il Paese europeo con il tasso di letalità più alto per la Covid-19: il 14,3 per cento dei risultati positivi ai test, 5.200 vittime su più 36mila casi ufficiali. In Italia è il 13,1 per cento, peggio in Inghilterra (13,3 per cento). E’ un piccolo caso statistico, che in parte si spiega con le misure molto tardive e poco draconiane che il governo ha preso. Ma che invece la prima ministra belga, Sophie Wilmes, legge in un’altra maniera: “Abbiamo probabilmente sovrastimato i decessi nel tentativo di essere totalmente trasparenti”.

In pratica in Belgio hanno inserito nel conto anche i decessi avvenuti nelle case di cura e negli ospizi (che sono più di 1500), anche senza effettuare i test per il coronavirus, cosa che altrove (per esempio in Italia) non è stata fatta. Per rientrare nella statistica bastano i sintomi, che in quasi tutti i casi riconducevano alla Covid-19.

Secondo il governo belga questo è metodo “più dettagliato possibile”, e ha annunciato che nei prossimi giorni i test negli ospizi saliranno a 200mila tamponi.