I medici contro l’Asl per l’ospedale di Ponticelli: «Soldi spesi male, personale tolto ad altri centri»

I medici contro l’ospedale anti Covid-19 di Ponticelli. O, per meglio dire, contro l’Asl Napoli 1. In una lunga nota spedita al manager Ciro Verdoliva indicano le incongruenze dell’iniziativa. Lo scrive Repubblica Napoli.

A sottoscrivere la nota sono quasi tutte le sigle sindacali.

Nel documento si contesta l’utilizzazione degli anestesisti presi da altri ospedali, anche al Loreto, trasformato in Covid hospital. E proprio alla vigilia della Fase 2,

Dopo questa premessa critica, i medici si dichiarano in dissenso per aver comprato la struttura

Del Loreto scrivono:

«È l’ennesimo ospedale del centro chiuso, insieme al suo preziosissimo pronto soccorso, senza programmarne il suo futuro, senza che neppure lì siano stati garantiti i dispositivi di protezione e senza avere attivato i tanto strombazzati ma necessari posti di terapia sub-intensiva. Nonostante i consulenti assunti e nonostante l’avessimo messa in guardia. Per fortuna, i prefabbricati di Ponticelli non servono più allo scopo iniziale e possono restare come riserva nel caso di nuova ondata epidemica, sempre che non ci piova di nuovo dentro, che si trovi lo spazio per i bagni dei ricoverati e la possibilità di separare gli ambienti di ricovero per sesso».