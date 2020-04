I dati della Protezione civile, calano ancora ricoveri e positivi. Record di guariti

Per il terzo giorno di seguito si registra un decremento di assistiti (-10). I morti sono 437, in leggera diminuzione in Lombardia, dove si passa dai 203 decessi di ieri ai 161 di oggi

La Protezione civile ha pubblicato i dati del bollettino di oggi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è di 187.327, con un incremento, nelle ultime 24 ore, di 3.370.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi, per il terzo giorno di seguito si registra un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.699.

In terapia intensiva sono ricoverate 2.384 persone. Oggi si liberano 87 posti. Negli altri reparti, invece, si registra un calo di 329 pazienti rispetto a ieri.

Si registrano ancora 437 morti, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 25.085 vittime del virus.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la regione più colpita dal virus, la Lombardia, oggi si registrano 1.161 casi di persone positive e 161 morti (le vittime totali del virus arrivano così a 12.740). Crescono dunque i positivi, che ieri erano 960. Mentre i decessi sono in leggera riduzione rispetto ai 203 di ieri. Continua a crescere il numero di contagi a Milano e provincia. Sono 480 i nuovi casi (ieri 408), di cui 161 in città (ieri 246).