Gazzetta: salgono le quotazioni di Mertens all’Inter

Il club nerazzurro vuole uno svincolato. Due i calciatori nel mirino: Giroud e il belga. La clausola del francese con il Chelsea rallenta l’affare e fa avanzare l’ipotesi Dries

Le quotazioni di Mertens all’Inter risalgono all’improvviso, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro vuole accaparrarsi uno svincolato per rinforzare e completare l’attacco. I due nomi nel mirino sono Giroud e Mertens, ma è da escludere che l’idea sia di tesserarli entrambi.

“Hanno pretese economiche importanti, legittimate da una carriera ad alto livello, e per averli è più che probabile che sia necessario un bonus immediato alla firma. Prenderli entrambi non rientra forse nei progetti e nelle politiche del club. Ma una aggiunta di uno svincolato è nei progetti, eccome”.

Fino ad ora la trattativa più avanzata era quella per Giroud. L’accordo era vicino, anche se non definito: biennale con opzione per il terzo anno e ingaggio ridotto rispetto agli 8 milioni attuali.

Ma la clausola che lega il francese al Chelsea, “che permette ai Blues di rinnovare unilateralmente il campione del mondo per un’altra stagione” ha messo tutto in una fase di stand-by e fatto riprendere quota alle azioni di Mertens.

La trattativa del belga con il Napoli si è arenata. Mertens è molto legato a Napoli e questo potrebbe spingerlo a preferire una destinazione all’estero.

“Sull’altro piatto della bilancia c’è però la possibilità di continuare con un campionato a cui si adatta bene e la possibilità di giocare con il compagno di nazionale e amico Lukaku. E chissà, magari anche con Vertonghen, altra colonna in scadenza del Belgio numero 1 del ranking Fifa”.

Dries non farebbe però la controfigura di Lukaku. La rosea scrive che diventerebbe, per l’Inter, la “variante” per l’attacco, il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire quest’anno Alexis Sanchez.

“Difficile chiedergli il lavoro spalle alla porta che fanno le due facce della LuLa, anche se in carriera Mertens ha saputo evolversi tatticamente per rispondere alle esigenze degli allenatori. E se Giroud porterebbe in dote il suo palmares internazionale, lui risponde con i 121 gol col Napoli, fra campionato e coppe. Non a zero, ma a prezzi da super-affare”.