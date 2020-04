Gazzetta: Milik al Milan al posto di Ibrahimovic (40 milioni)

L’apertura di oggi della Gazzetta dello sport è dedicata all’addio di Ibrahimovic al Milan. Lo svedese – scrive il quotidiano – è deluso dal club, ha rapporti col solo Pioli. E a fine stagione lascerà. Il nome più caldo per il dopo Ibra è quello di Arkadiusz Milik. Il polacco non vuole più rimanere a Napoli e piace molto ai rossoneri.

È un profilo che scollina oltre l’asticella degli under 25 fissata da Elliott ma garantisce la maturità necessaria per il centravanti “da gol sicuri” da affiancare a Leao: ha alle spalle sette stagioni di Champions, un Modiale e un Europeo. (…) Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il rinnovo è in alto mare perché Milik è intenzionato a cambiare aria: il Napoli dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno.