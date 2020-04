Gazzetta: il messaggio di Maradona «Cca nisciuno è fesso»

La Gazzetta dello Sport sottolinea oggi il gesto di Diego Armando Maradona, che ha rinunciato a parte del suo ingaggio per favorire i calciatori meno fortunati che non possono essere privati dello stipendio. La rosea lo inserisce in un trittico di uomini del calcio, con Guardiola e Mourinho, definendoli leader anche senza pallone

Non è un super allenatore, ma resta il miglior giocatore della storia del calcio e una persona speciale. El Pibe de Oro ha infatti rinunciato ad una parte consistente del suo stipendio di tecnico del Gimnasia la Plata per aiutare il club: «Ci sono ragazzi che non possono permettersi di perdere gli stipendi. C’è chi vuole sfruttare questa situazione per non pagare. Non è il momento di cercare scuse». Sembra di vedere, ascoltando queste parole, il tatuaggio di Ernesto Che Guevara disegnato sul suo braccio destro. Maradona è stato la mano de Dios e ha visto l’inferno nei giorni più oscuri. Si è messo a nudo con i suoi errori, ma ha trovato sempre il guizzo della redenzione. Oggi, di fronte alla pandemia che sta uccidendo migliaia di vite nel mondo e sta distruggendo le economie, ha compiuto un gesto encomiabile, ma ha anche lanciato un messaggio, tanto per ribadire che, dopo aver dato il massimo da giocatore nella Napoli millenaria, ha attinto il meglio della saggezza popolare di quella splendida città: «Cca nisciuno è fesso».