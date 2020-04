Ferrero a De Laurentiis: «I tuoi stranieri sono rimasti tutti e lavorano? Allora li pagherai senza tagli»

Il Corsport. Ieri assemblea di Lega. Cellino ha ricordato che alcuni suoi giocatori sono andati via. Adl ha ribattuto che nel Napoli non lo ha fatto nessuno.

Il Corriere dello Sport riporta un piccolo battibecco nel corso dell’assemblea di Lega di ieri in videoconferenza.

L’assemblea se n’è andata via abbastanza serena anche se un piccolo battibecco c’è stato quando, dopo che era stata letta la lettera di Uefa, EL ed Eca, Cellino ha sottolineato che alcuni suoi stranieri sono andati via. De Laurentiis ha invece ribadito che i tesserati del Napoli sono rimasti tutti in città e che lavorano ogni giorno seguendo le indicazioni di Gattuso. Il tutto si è chiuso con una battuta di Ferrero che, oltre a dire al collega azzurro che allora li deve pagare senza tagli, ha ribadito il suo pensiero ovvero che non sarà possibile riprendere la stagione.